Какой знак выступит с заявлением на работе и испортит отношения с начальством: Володина — молчите

Инициатива может быть наказуемой, напомнила астролог Василиса Володина Ракам.

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Представителям данной зодиакальной системы, возможно, захочется сейчас выступить с неким заявлением на работе, что-то предложить коллегам или начальству, раскритиковать некоторые моменты и объяснить, как сделать лучше.

Однако делать это в настоящий момент явно не стоит. Ваши слова могут быть поняты превратно. Лучше отойдите в сторону на некоторое время, найдите более благоприятное время для этого.

Источник: rsute.ru.