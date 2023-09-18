Под покровительством Солнца: только пять знаков зодиака получат бонусы от высших сил — с 18 сентября по 17 октября

Под самым настоящим покровительством Солнца с 17 сентября оказались только пять знаков зодиака. На протяжении месяца представители зодиакального круга будут получать только бонусы от высших сил.
Благоприятным и благополучным период по 17 октября будет для Овнов, Раков, Дев, Скорпионов и Стрельцов. Исполнение всех желаний, удачи в профессиональной деятельности и личной жизни — вот ждет родившихся под этими созвездиями.
А вот Близнецы, Весы и Водолеи не смогут рассчитывать на легкость, удачу и быстрые результаты. Вам либо придется приложить усилия, либо взять паузу и подождать до лучших времен.
Остальные знаки зодиака ничего особенного в своей жизни в этот период не заметят.
По материалам 7days.ru