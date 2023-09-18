Под покровительством Солнца: только пять знаков зодиака получат бонусы от высших сил — с 18 сентября по 17 октября

Под самым настоящим покровительством Солнца с 17 сентября оказались только пять знаков зодиака. На протяжении месяца представители зодиакального круга будут получать только бонусы от высших сил.

Благоприятным и благополучным период по 17 октября будет для Овнов, Раков, Дев, Скорпионов и Стрельцов. Исполнение всех желаний, удачи в профессиональной деятельности и личной жизни — вот ждет родившихся под этими созвездиями.

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