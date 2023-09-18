Жизненный апгрейд Близнецов, Скорпионов и Рыб: линия судьбы будет переписана заново

Астролог Анжела Перл рассказала, что 18 сентября нужно настроиться на позитивный лад. Жизненный апгрейд ждет представителей трех знаков зодиака, их линия судьбы развернется в лучшую сторону, словно будет переписана заново.
Близнецов ждет удачный и очень насыщенный день. Он принесет много эмоций и приятных встреч. Правда, рассчитывать на продолжение стоит не всегда.
Скорпионам в этот день могут пригодиться их недавние идеи. Очень полезно брать на заметку все подсказки звезд, даже если они пока не поддаются осмыслению.
Рыбам ответственный подход к делам поможет справиться со всеми поручениями начальства и заслужить бонусы. Не забудьте уделить внимание в этот день второй половинке, это оценят.
По материалам rsute.ru