Жизненный апгрейд Близнецов, Скорпионов и Рыб: линия судьбы будет переписана заново

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Знаки зодиака, которым дадут подсказку сами звезды.

Астролог Анжела Перл рассказала, что 18 сентября нужно настроиться на позитивный лад. Жизненный апгрейд ждет представителей трех знаков зодиака, их линия судьбы развернется в лучшую сторону, словно будет переписана заново.

Близнецов ждет удачный и очень насыщенный день. Он принесет много эмоций и приятных встреч. Правда, рассчитывать на продолжение стоит не всегда.

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Скорпионам в этот день могут пригодиться их недавние идеи. Очень полезно брать на заметку все подсказки звезд, даже если они пока не поддаются осмыслению.

Рыбам ответственный подход к делам поможет справиться со всеми поручениями начальства и заслужить бонусы. Не забудьте уделить внимание в этот день второй половинке, это оценят.

По материалам rsute.ru

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