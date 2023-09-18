Жизненный апгрейд Близнецов, Скорпионов и Рыб: линия судьбы будет переписана заново

Астролог Анжела Перл рассказала, что 18 сентября нужно настроиться на позитивный лад. Жизненный апгрейд ждет представителей трех знаков зодиака, их линия судьбы развернется в лучшую сторону, словно будет переписана заново.

Близнецов ждет удачный и очень насыщенный день. Он принесет много эмоций и приятных встреч. Правда, рассчитывать на продолжение стоит не всегда.

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