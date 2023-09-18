Ангел спрячет под теплым крылом: повезет только этим знакам зодиака — покровительство высших сил, удача, деньги, любовь

Астролог Людмила Митрохина назвала три знака зодиака, которые с 18 сентября почувствуют себя под защитой высших сил. У них будет все: удача, деньги, любовь и ощущение, что ангел спрятал их под своим теплым крылом.

Ракам в этот период ни о чем волноваться не нужно. К успеху их приведет сама судьба. Раки смогут выбиться в лидеры, сделать карьеру и добиться финансового благополучия.

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