Ангел спрячет под теплым крылом: повезет только этим знакам зодиака — покровительство высших сил, удача, деньги, любовь

Астролог Людмила Митрохина назвала три знака зодиака, которые с 18 сентября почувствуют себя под защитой высших сил. У них будет все: удача, деньги, любовь и ощущение, что ангел спрятал их под своим теплым крылом.
Ракам в этот период ни о чем волноваться не нужно. К успеху их приведет сама судьба. Раки смогут выбиться в лидеры, сделать карьеру и добиться финансового благополучия.
Весы могут в полной мере наслаждаться жизнью, они под защитой высших сил. Никто и ничто не сможет нарушить планы Весов на ближайшее будущее.
Скорпион — третий в списке знаков зодиака, которые окажутся под защитой высших сил. Скорпионы с 18 сентября получат все бонусы от звезд.
По материалам 7days.ru