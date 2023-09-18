Дев, Весов, Скорпионов, Стрельцов скоро продвинет начальство: скачок в карьере, зарплата огромная

Девы, Весы, Скорпионы, Стрельцы в октябре совершат небывалый прыжок в карьере.
Руководство по достоинству оценит таланты, работоспособность, ум, харизму, обаяние и деловые качества этих людей.
И продвинет их по службе, также даст достойный заработок, о котором представители данных зодиакальных систем мечтали давно. Теперь они смогут купить то, что задумали ранее.
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Жизнь этих людей приобретет совершенно иные краски, более яркие и светлые.
Источник: rsute.ru.