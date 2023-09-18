Отсчет начался: Тельцов, Близнецов, Львов и Козерогов ждет полная трансформация судьбы — жизнь с нуля

Жизнь Тельцов, Близнецов, Львов и Козерогов после 23 сентября полностью изменится.

Вселенная предоставила им редкий шанс переписать книгу своей судьбы в ее лучшем варианте.

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После этого дня начнется их абсолютная трансформация, жизнь представителей данных зодиакальных систем уже не будет прежней.

Тельцы существенно смогут поднять уровень своего благосостояния за счет нового проекта.

Близнецы должны пройти испытания и разбогатеть.

Львы поднимутся на волне творчества, успеха и признания.

Козероги не зря много работали, после 23 сентября их карьера быстро пойдет вверх, придет заработок мечты.

Источник: rsute.ru