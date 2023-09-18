Споры и сомнения, конфликты лучше не раздувать: срочный прогноз от Глобы на 19 сентября

Сын Тамары и Павла Глобы Богдан пошел по стопам своих знаменитых родителей и теперь регулярно освещает планы звезд на грядущие времена. Предпоследнюю неделю сентября звездочет охарактеризовал как семидневку спонтанных идей, финансовой турбулентности и разрешения деловых споров.
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Начало недели не самое благоприятное, и уже во вторник следует приготовиться к сложностям. В эти сутки, 19 сентября, не стоит выяснять отношения с близкими. И не планировать важных переговоров.
«Вторник принесет споры и сомнения. Не раздувайте личные конфликты - иногда лучше промолчать. Обратите внимание на дела младших. Важные переговоры отложите. Ночь на среду аварийная», - сообщил астролог.