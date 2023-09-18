Как сорвать куш 18 сентября, сообщил Глоба: достаточно включить скорость

Наступила предпоследняя неделя сентября. Она требует от людей отбросить все вторичное и двигаться вперед. Период с 18 по 24 число – это семидневка спонтанности, финансовой турбулентности, разрешения деловых споров, подчеркнул астролог Богдан Глоба.

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На самом старте недели, 18 сентября, есть шансы сорвать куш. Глоба объяснил, кто может оказаться счастливчиком. Правда, прибыль свалится не просто так, нужно проявить себя.