Как сорвать куш 18 сентября, сообщил Глоба: достаточно включить скорость

Наступила предпоследняя неделя сентября. Она требует от людей отбросить все вторичное и двигаться вперед. Период с 18 по 24 число – это семидневка спонтанности, финансовой турбулентности, разрешения деловых споров, подчеркнул астролог Богдан Глоба.
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На самом старте недели, 18 сентября, есть шансы сорвать куш. Глоба объяснил, кто может оказаться счастливчиком. Правда, прибыль свалится не просто так, нужно проявить себя.
«Понедельник сулит прибыль тем, кто мыслит быстро. День полон идей. Личному предпочтите деловое и не стесняйтесь отстаивать свои интересы», - посоветовал астролог подписчикам в Telegram.