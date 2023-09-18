Неделя спонтанных идей, финансовой турбулентности и разрешения деловых споров: Глоба дал прогноз на неделю с 18 по 24 сентября

Новая неделя осени с 18 по 24 сентября станет очередной проверкой на прочность. Астролог Богдан Глоба рассказал, к чему нужно готовиться каждому.

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Это неделя спонтанных идей, финансовой турбулентности и разрешения деловых споров.

«Солнце завершает путь по чертогам Девы и плавно переходит во владения Весов. Энергия перерождающегося Светила принесет одним интеллектуальный подъем, а другим - печали о несостоявшемся. Но, как бы то ни было, отбросьте вторичное и двигайтесь вперед. А возможности, которые принесет неделя, будут реформировать текущее», - сообщил звездочет.

В сфере общественной грядет период разочарования в принятых ранее решениях и подрыв авторитета власть имущих. На личном фронте – время проработки идей и определения авторитетов. Стоит присмотреться к окружению и понять, кто друг и помощник, а с кем давно не по пути.