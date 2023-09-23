Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября для всех знаков зодиака

Основные трудности нас ждут в сфере общения с людьми, которые могут требовать златых гор, но при этом сами не захотят и пальцем пошевелить. Также может подводить здоровье, могут навалиться усталость и апатия.

Teleprogramma.pro подскажет, как с этим бороться, а кому из знаков Зодиака и вовсе удастся избежать подобных проблем.

Весы

Неделя, особенно дни в ее середине, принесет вам удачу. Ваша задача – не растратить ее попусту, используйте благоприятные возможности разумно.

Любовь

В любви будет преобладать взаимность. И если у мужчин все совсем в ажуре, то женщинам нужно повнимательнее присмотреться к партнерам – нет ли в этих отношениях двойного дна?

Финансы

Всего два совета на эту неделю. Первый – при любых договоренностях нужно убедиться честности партнеров. И второй – не совершайте поступков, которые могут подмочить вашу репутацию.

Здоровье

Может наблюдаться упадок сил, связанный с различными волнениями, заботами да и просто осенней хандрой. Позаботьтесь о себе – никто лучше вас этого не сделает.

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Овен

Овнам будет казаться, что они ловят рыбу в мутной воде. Ситуации какие-то непонятные, люди выражают свои намерения невнятно, словом, тотальная неопределенность. А это страшно утомляет. Главное – не поддавайтесь желанию поступить нечестно, лишь бы только это все побыстрее закончилось. Больше отдыхайте и не предавайте себя.

Телец

Продолжается период, благоприятный для денег. Вам будут поступать выгодные предложения, однако нужно их хорошенько фильтровать – какие действительно хорошие, а какие принесут больше проблем, чем выгоды. Так сказать, отделяйте зерна от плевел. А вот в долг лучше не брать и не давать.

Близнецы

Близнецам предстоит какое-то значительное событие, и его творцами будете вы сами. Это может быть заключение серьезного контракта, судьбоносное знакомство, перевод отношений на более высокий уровень или, наоборот, вы с кем-то расстанетесь. Важно, что инициатором будете именно вы. Так что скорее всего, перемена будет вам по вкусу.

Рак

На этой неделе Ракам до всего есть дело, они будут деятельны и активны. Однако не пытайтесь контролировать вообще все, особенно людей. Вы можете лезть в чужие дела с благими намерениями, но вспомните, в какое место этими намерениями выложена дорога. Больше занимайтесь собой и своими делами, у вас есть все шансы достичь большого успеха.

Лев

Львы могут с интересом впутаться в странную историю со множеством хитросплетений и закулисных игр. И в итоге поймут, что зря это сделали, это будет отнимать слишком много времени и сил, к тому же окажется, что не так уж это было и интересно. Поэтому остерегайтесь запутанных историй, чтобы не портить себе неплохую, в общем-то, неделю.

Дева

А вот Девы могут себе позволить секретную, тайную деятельность, поскольку вам сейчас будут хорошо удаваться дела, в которые посвящено минимальное количество человек. Впрочем, вам по плечу и любые другие дела – вы уверены в своих силах и можете горы свернуть. Не забывайте только о пользе компромисса, чтобы не поругаться с важным для вас человеком.

Скорпион

Скорпионам нужно остановиться и выдохнуть. Вы очень долго трудились в режиме нон-стоп, а ресурсы организма небезграничны даже у вас. В таком состоянии можно наделять целую кучу фатальных ошибок. Поэтому больше отдыхайте, расслабляйтесь, перезагружайтесь и набирайтесь сил.

Стрелец

Сложности этой недели целиком и полностью связаны с людьми. Партнеры могут выдвигать условия, которые для вас неприемлемы или просто неудобны, непримиримо требовать от вас чего-то. Это касается и любви, и работы. Перед тем как что-то с этим сделать, нужно хорошо подумать, насколько вам дороги эти отношения и готовы ли вы ради них чем-то поступиться или нет.

Козерог

Козероги могут смело планировать на эту неделю важные дела – у вас есть все, чтобы благополучно воплотить их в жизнь. Картину способны подпортить окружающие люди, пытающиеся хитрить и поступать не совсем честно. Вычисляйте таких и гоните подальше от ваших важных дел.

Водолей

Неделя прекрасная, очень комфортная и результативная. Для Водолеев есть всего одно предупреждение: прежде чем принимать какие-то решения или предложения, сначала понаблюдайте за происходящим, проанализируйте его, чтобы исключить неблагонадежных людей и проблемные сделки.

Рыбы

Рыбам нужно соблюдать крайнюю осторожность во всем, что касается финансов. С одной стороны, время благоприятствует развитию бизнеса и увеличению дохода, с другой – есть опасность совершить ошибку или довериться не тем людям. Так что держите ушки на макушке – и будет вам успех.