Скорпионы, Стрельцы, Козероги, важные события развернут вашу жизнь: жребий брошен, время пошло

Прогноз на предстоящую неделю для тех, кто рожден под созвездиями Скорпиона, Стрельца и Козерога, говорит о том, что этим людям стоит готовиться к переменам.

Жребий уже брошен, и время пошло.

Энергии и целеустремленности Скорпиона можно только позавидовать. Ничто не может помешать Скорпионам на пути к их цели, они способны свернуть горы.

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