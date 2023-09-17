Скорпионы, Стрельцы, Козероги, важные события развернут вашу жизнь: жребий брошен, время пошло

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Эти знаки зодиака ничто не остановит на пути к цели.

Прогноз на предстоящую неделю для тех, кто рожден под созвездиями Скорпиона, Стрельца и Козерога, говорит о том, что этим людям стоит готовиться к переменам.

Жребий уже брошен, и время пошло.

Энергии и целеустремленности Скорпиона можно только позавидовать. Ничто не может помешать Скорпионам на пути к их цели, они способны свернуть горы.

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Эта неделя благоприятна для Стрельцов, которые учатся, занимаются научной и педагогической деятельности. Звезды обещают, что браки Стрельцов и вообще любые личные союзы, заключенные в этот период, будут гармоничными. 

Козерогам нужно быть максимально собранными и требовательными к себе. И тогда на этой неделе сентября у них все получится.

По материалам 7days.ru

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