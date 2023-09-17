Скорпионы, Стрельцы, Козероги, важные события развернут вашу жизнь: жребий брошен, время пошло

Прогноз на предстоящую неделю для тех, кто рожден под созвездиями Скорпиона, Стрельца и Козерога, говорит о том, что этим людям стоит готовиться к переменам.
Жребий уже брошен, и время пошло.
Энергии и целеустремленности Скорпиона можно только позавидовать. Ничто не может помешать Скорпионам на пути к их цели, они способны свернуть горы.
Эта неделя благоприятна для Стрельцов, которые учатся, занимаются научной и педагогической деятельности. Звезды обещают, что браки Стрельцов и вообще любые личные союзы, заключенные в этот период, будут гармоничными.
Козерогам нужно быть максимально собранными и требовательными к себе. И тогда на этой неделе сентября у них все получится.
По материалам 7days.ru