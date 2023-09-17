Ловите момент: Василиса Володина назвала лучшие дни для вступления в брак этой осенью

«В субботу Солнце переходит в Весы, присоединяясь к Марсу. Атмосфера становится еще более деликатной. Возрастает важность хороших манер, изящества, вкуса во всем, что касается взаимодействия с людьми. Все мы больше, чем когда-либо настроены искать компромисс, принимая во внимание интересы всех заинтересованных сторон. Хорошее время для заключения брака, если личный гороскоп не противоречит, а также деловых партнерств», - написала в телеграм-канале Василиса Володина.