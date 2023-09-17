Раки, Львы, Девы и Весы: важное сообщение для вас — космос отрывает свои двери

Каких событий в жизни стоит ждать представителям разных знаков зодиака в ближайшие семь дней сентября. Космос открывает свои двери для Раков, Львов, Дев и Весов.

Самый благоприятный период для Раков на грядущей неделе - со среды по пятницу. Любые начинания будут успешными. Дерзайте!

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