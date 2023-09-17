Раки, Львы, Девы и Весы: важное сообщение для вас — космос отрывает свои двери

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября.

Каких событий в жизни стоит ждать представителям разных знаков зодиака в ближайшие семь дней сентября. Космос открывает свои двери для Раков, Львов, Дев и Весов.

Самый благоприятный период для Раков на грядущей неделе - со среды по пятницу. Любые начинания будут успешными. Дерзайте!

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Удачной эта неделя будет для Львов, если они не будут решать судьбоносные вопросы. Выходные проведите с близкими.

У Дев неделя ожидается в целом позитивной, сейчас хороший период для учебы и дальних поездок.

Весам на этой неделе можно смело презентовать новые проекты или представить уже достигнутые результаты. Все сложится удачно.

По материалам 7days.ru

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