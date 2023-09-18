Какие знаки зодиака сорвут денежный куш в ноябре - кошелек порвется

Овен

У Овнов в ноябре есть возможность сорвать куш с помощью риска. Это могут быть какие-то «нелегальные» деньги. Выигрыш в казино, на ставках или что-то подобное, где нужно рисковать.

Козерог

В ноябре может повести Козерогам, причем там круто, что они сами будут в шоке. Это будет денежная удача с помощью спонсорской помощи или счастливой находки. Например, если Козерогу предстоит переехать в старую квартиру в центре города, то стоит покараться в дымоходе в поисках клада, потому что в ноябре вам светит прибыль или денежный куш с помощью счастливых находок.

Скорпион

У Скорпионов в ноябре все сложилось, чтобы увеличить приток денег в свой дом. Они будут пребывать в очень хорошем плюсе: им венки старые долги, выплатят премию на работе. Порадуйте себя хорошей обновкой в зависимости от своей запросов. Кто-то купит себе новую кофточку, а кто-то даже сможет поменять машину.

Ноябрь вообще у Скорпионов будет ярким месяцем. В эмоциональном плане будут качели от минуса до плюса, а по финансам ожидается значительный рост.

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