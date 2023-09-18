Овны, Львы и не только: эти знаки ждут конфликты на работе и увольнение с 18 сентября

Неблагоприятный день в отношении работы.

Овны

Конфликт на работе может показаться Вам возможностью проверить свои силы, пробудить в Вас конкурентную сторону. Сегодня вам покажется, что промолчать нельзя, но не торопитесь. Есть и другой путь, который подразумевает более мягкий подход. Поскольку напористый Марс находится в тактичных Весах, Вы можете обнаружить, что умение слушать сейчас более актуально.

Львы

Если что-то заставляет вас нервничать, то лучшим способом решения этой проблемы может стать не отстранение, а прямое столкновение с ней. Страх перемен может вновь дать о себе знать, так что не сдавайтесь!

Весы

Если вы окажетесь вовлечены в разговор, который ни к чему не приводит, это приведет к разочарованию и ключевой вопрос так и не будет решен. Примите философскую позицию и сделайте два шага назад – поверьте, скоро все станет на свои места.

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