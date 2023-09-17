Будут завидовать сами звезды: три знака зодиака, которых судьба приведет к успеху — ждет резкий разворот

Как минимум, у представителей трех знаков зодиака на ближайшей неделе все будет складываться так хорошо, что это вызовет зависть самих звезд.

Резкий разворот судьбы приведет их к успеху.

У Овнов сейчас идеальный момент, чтобы вступить в брак. Взаимоотношения с романтическими и деловыми партнерами — главный источник радостей и удач на неделе.

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