Будут завидовать сами звезды: три знака зодиака, которых судьба приведет к успеху — ждет резкий разворот

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября.

Как минимум, у представителей трех знаков зодиака на ближайшей неделе все будет складываться так хорошо, что это вызовет зависть самих звезд.

Резкий разворот судьбы приведет их к успеху.

У Овнов сейчас идеальный момент, чтобы вступить в брак. Взаимоотношения с романтическими и деловыми партнерами — главный источник радостей и удач на неделе.

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Все будет удаваться на грядущей неделе Тельцам. Максимальные удачные дни - четверг и пятница.

Близнецам на неделе нужно снизить активность, а легко и стремительно действовать рекомендуется лишь с пятницы.

По материалам 7days.ru

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