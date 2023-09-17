Ангел спрячет под крылом: три знака зодиака, которых возьмут под защиту высшие силы — с 18 и до конца сентября

Раков приведет к успеху сама судьба. Они смогут выбиться в лидеры в карьере и приумножить свои доходы.

Весы могут в полной мере наслаждаться жизнью и не замечать происходящего вокруг. Под защиту представителей этого знака взяли высшие силы, а значит, никто и ничто не сможет нарушить их планы на ближайшее будущее.

По материалам 7days.ru