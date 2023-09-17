Ангел спрячет под крылом: три знака зодиака, которых возьмут под защиту высшие силы — с 18 и до конца сентября

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Избранные знаки зодиака, которым окажут поддержку звезды во время бунта Венеры.

Во второй половине сентября Венера продолжит бушевать, и только три представителя зодиакального круга окажутся вне зоны доступа буйствующей планеты.

По словам астролога Людмилы Митрохиной, как под крылом ангела почувствуют себя рожденные под созвездиями Рака, Весов и Скорпиона.

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Раков приведет к успеху сама судьба. Они смогут выбиться в лидеры в карьере и приумножить свои доходы.

Весы могут в полной мере наслаждаться жизнью и не замечать происходящего вокруг. Под защиту представителей этого знака взяли высшие силы, а значит, никто и ничто не сможет нарушить их планы на ближайшее будущее.

По материалам 7days.ru

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