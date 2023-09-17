Ангел спрячет под крылом: три знака зодиака, которых возьмут под защиту высшие силы — с 18 и до конца сентября

Во второй половине сентября Венера продолжит бушевать, и только три представителя зодиакального круга окажутся вне зоны доступа буйствующей планеты.
По словам астролога Людмилы Митрохиной, как под крылом ангела почувствуют себя рожденные под созвездиями Рака, Весов и Скорпиона.
Раков приведет к успеху сама судьба. Они смогут выбиться в лидеры в карьере и приумножить свои доходы.
Весы могут в полной мере наслаждаться жизнью и не замечать происходящего вокруг. Под защиту представителей этого знака взяли высшие силы, а значит, никто и ничто не сможет нарушить их планы на ближайшее будущее.
По материалам 7days.ru