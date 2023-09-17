Ракам, Львам, Овнам и Рыбам скоро светит свадьба: ждите пополнения семейства

Уже в сентябре Рыбы и Овны смогут построить отношения с противоположным полом, о которых давно мечтали. А Ракам и Львам судьбоносная встреча светит в октябре.
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Эти люди впервые в жизни поймут, что такое настоящая гармония в отношениях. Им будет безумно интересно вместе, не будет никакой внутренней борьбы и противостояний.
Полное отсутствие манипуляций с обеих сторон, взаимная любовь приведут кое-кого к мыслям о браке и наследниках.
Источник: rsute.ru.