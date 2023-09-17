Грандиозное везение! Какой знак зодиака выплатит кредиты и долги осенью - Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Водолеев осенью 2023 года наступит период грандиозного везения. Деньги пойдут из всех щелей, вы не будете успевать на них реагировать.

А все потому, что у представителей этого созвездия наладятся дела на работе. Начальство будет счастливо иметь таких работников рядом - они выведут компанию из кризиса.

В итоге Водолеи смогут решить и свои личные финансовые проблемы - выплатят кредиты и долги, которые их тяготили.

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