Назван главный фаворит года Дракона: все, что задумал он — сбудется (нереальный везунчик)

Скорпионы будут самыми счастливыми в 2024 году, Зеленый Деревянный Дракон избрал их своими фаворитами.

Покровитель будет бережно ограждать этих людей от невзгод и неприятностей и направлять их на добрый путь. Их дорога по жизни будет легкой, счастливой и невероятно удачливой.

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Стоит воспользоваться таким покровительством, это точно. Скорпионы могут осуществить любую задуманную задачу.

Ставьте самые смелые цели и решительно идите к их исполнению! Зеленый Деревянный Дракон обязательно вас поддержит!

Источник: rsute.ru