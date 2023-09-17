Что на самом деле ждет Овнов, Дев, Раков, Скорпионов и Стрельцов до 17 октября — программа везения

Астролог Ирина Орлова назвала знаки зодиака со схожей программой удачи на период с 17 сентября по 17 октября. Их ждет благоприятный период, который отразиться на их здоровье, исполнении желаний, работе и Действиях со внешним миром. Само Солнце будет покровительствовать своим фаворитам.

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Овны

Им предстоит серьезная задача. Овны проявят свою натуру, будут бодаться и отстаивать свои интересы в решении рабочих вопросов. Упрямство и настойчивость этого знака зодиака повернет любую ситуацию в их сторону. Овны сумеют одержать победу над недругами.

Раки

Могут рассчитывать на успех только в том случае, если поверят в свои силы. Решать проблемы им следует по мере их поступления. Все в руках этого знака зодиака. Главное — не лениться и почаще бывать на свежем воздухе.