Что на самом деле ждет Овнов, Дев, Раков, Скорпионов и Стрельцов до 17 октября — программа везения

Астролог Ирина Орлова назвала знаки зодиака со схожей программой удачи на период с 17 сентября по 17 октября. Их ждет благоприятный период, который отразиться на их здоровье, исполнении желаний, работе и Действиях со внешним миром. Само Солнце будет покровительствовать своим фаворитам.
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Овны
Им предстоит серьезная задача. Овны проявят свою натуру, будут бодаться и отстаивать свои интересы в решении рабочих вопросов. Упрямство и настойчивость этого знака зодиака повернет любую ситуацию в их сторону. Овны сумеют одержать победу над недругами.
Раки
Могут рассчитывать на успех только в том случае, если поверят в свои силы. Решать проблемы им следует по мере их поступления. Все в руках этого знака зодиака. Главное — не лениться и почаще бывать на свежем воздухе.
Девы
Устроят себе самокопание. Этот знак зодиака захочет понять, почему с ним происходят те или иные события. Девы будут просчитывать и свои шаги и действия окружающих. В чем-то этот знак зодиака сумеет обойти конкурентов.
Скорпионы
Их увлекут новые проекты. Скорпионы обретут «сверхсилу», если объединяться с другими людьми, которые станут единомышленниками. Этот знак зодиака улучшит свое материальное состояние.
Стрельцы
Полностью сосредоточены на работе. Для них этот месяц станет благоприятным периодом для карьерного взлета, смены деятельности, создания своего бизнеса. Скорпионы вырастут, и во многом преуспеют.
По материалам 7days