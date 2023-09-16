Названы самые завистливые знаки зодиака: пышут ядом, сходят с ума

Люди в разное время могут испытывать зависть к близким или не очень, и считается, что это нормально. Однако, есть знаки зодиака, которые не периодически, а постоянно сгорают от этого чувства и не могут сдерживаться.

Причем, завидуют даже незнакомцам, захлебываясь своей эмоцией. И ничего поделать не могут. Речь идет о трех представителях зодиакального круга. Это Львы, Овны и Скорпионы.

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Лев завидует, поскольку не может принять, что не он остается центром Вселенной и у кого-то есть что-то лучше, чем у него. Ведь этот знак зодиака привык быть первым, и если его кто-то обходит, то готов рвать и метать.

Сходит с ума от зависти Овен потому, что обожает соревноваться и не всегда выходит победителем. Овну тяжело признать, что его обошли в чем-то. И сразу записывает оппонента во враги, причем, даже без ведома самого человека. Этот огненный знак не готов мотивироваться чужими успехами, его вдохновляют только свои.

Скорпионы завистники, потому что чересчур эмоциональны и часто погружены в негативные чувства. Чтобы возвыситься над преуспевающим оппонентом, Скорпион часто может унизить его и выставить в негативном свете. Ему легче уничтожить чужую репутацию, чем поработать над собой.

По материалам сайта Belnovosti