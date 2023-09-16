Нестабильная энергия и срывы планов: Глоба сделал предупреждение про 17 сентября

Еще одна осеняя неделя близится к финалу. И астролог Богдан Глоба успел отметить, что она непростая. На семидневке с 11 по 17 сентября состоялись Новолуние в Деве и окончания ретроградности Меркурия.

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Казалось бы, наступает благоприятное время сконцентрироваться на новых делах и строить планы, начинать и созидать, однако, лучше перейти к этому не в конце недели. Поскольку 17 сентября может все испортить.