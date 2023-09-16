«Ниже градус напряжения»: Василиса Володина обрадовала россиян 16 сентября

Астролог Василиса Володина поспешила к людям с хорошей новостью. Она объявила, что планета коммуникаций, поездок и переговоров, наконец, вернулась в привычное русло спустя месяц ретроградности. Конечно, это про Меркурий.
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С 15 числа людям станет проще находить общий язык. А значит и достигать целей. Можно не боясь начинать новые дела, искать работу и заводить знакомства.
«Меркурий снова директный. Ниже градус умственного напряжения, выше продуктивность поездок и переговоров. Те, кто переделывал, переписывал, упорядочивал, восстанавливал старые связи, готовятся получать похвалу за блистательный результат.
Развязываются путаницы с докторами и анализами. Все дела здоровья становятся понятнее», - сообщила Володина.