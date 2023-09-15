Овны, Тельцы, Близнецы и Раки, важное сообщение для вас: войдете в новый этап жизни — полный разворот с 15 по 30 сентября

Астролог Галина Краснопевцева дала точный прогноз на вторую половину первого осеннего месяца.
В новый этап жизни вместе с другими знаками зодиака войдут Овны, Тельцы, Близнецы и Раки. Какой разворот событий ожидает с 15 по 30 сентября.
Овнов осенят новаторские идеи, воплощение которых принесет свои плоды совсем скоро.
Тельцы будут активно вовлечены во все происходящее, а в личной жизни и вовсе окунутся в сказку.
Близнецы будут особенно плодотворными в третьей декаде сентября. В итоге, источников дохода станет больше.
Вокруг Раков все наполнится энергией. Свободные Раки должны присмотреться к своему окружению, и тогда их жизнь наполнится новым смыслом.
По материалам 7days.ru