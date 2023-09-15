Овны, Тельцы, Близнецы и Раки, важное сообщение для вас: войдете в новый этап жизни — полный разворот с 15 по 30 сентября

Тельцы будут активно вовлечены во все происходящее, а в личной жизни и вовсе окунутся в сказку.

Близнецы будут особенно плодотворными в третьей декаде сентября. В итоге, источников дохода станет больше.

Вокруг Раков все наполнится энергией. Свободные Раки должны присмотреться к своему окружению, и тогда их жизнь наполнится новым смыслом.

По материалам 7days.ru