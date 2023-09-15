Любимчики Дракона: знаки зодиака, которым повезет в 2024 году — пятерка счастливчиков

В год Дракона многие знаки зодиака добьются успеха, а их мечты осуществятся. В топ-5 везунчиков 2024 года вошли рожденные весной, зимой и осенью.
На пятом месте Водолеи. Их креативность и оригинальность поспособствует созданию уникальных идей и продуктов.
На четвертой строчке рейтинга счастливчиков Рыбы, которых в 2024 году ожидают успехи в духовных и творческих начинаниях.
В тройке Девы, которым в 2024 году удастся реализовать самые смелые планы.
На второй строчке рейтинга разместились Козероги. Они в год Дракона добьются успеха без особых усилий.
И первое место у Скорпиона! Он и есть главный счастливчик 2024 года. Скорпиону будет даровано яркое и успешное будущее, полное возможностей и достижений.
По материалам rsute.ru