Любимчики Дракона: знаки зодиака, которым повезет в 2024 году — пятерка счастливчиков

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Чьи мечты сбудутся в 2024 году.

В год Дракона многие знаки зодиака добьются успеха, а их мечты осуществятся. В топ-5 везунчиков 2024 года вошли рожденные весной, зимой и осенью.

На пятом месте Водолеи. Их креативность и оригинальность поспособствует созданию уникальных идей и продуктов.

На четвертой строчке рейтинга счастливчиков Рыбы, которых в 2024 году ожидают успехи в духовных и творческих начинаниях.

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В тройке Девы, которым в 2024 году удастся реализовать самые смелые планы.

На второй строчке рейтинга разместились Козероги. Они в год Дракона добьются успеха без особых усилий.

И первое место у Скорпиона! Он и есть главный счастливчик 2024 года. Скорпиону будет даровано яркое и успешное будущее, полное возможностей и достижений.

По материалам rsute.ru

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