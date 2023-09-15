Любимчики Дракона: знаки зодиака, которым повезет в 2024 году — пятерка счастливчиков

В год Дракона многие знаки зодиака добьются успеха, а их мечты осуществятся. В топ-5 везунчиков 2024 года вошли рожденные весной, зимой и осенью.

На пятом месте Водолеи. Их креативность и оригинальность поспособствует созданию уникальных идей и продуктов.

На четвертой строчке рейтинга счастливчиков Рыбы, которых в 2024 году ожидают успехи в духовных и творческих начинаниях.

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