Окунутся в сказку: Тельцы, Близнецы, Козероги, Рыбы, внимание — с 15 по 30 сентября разворот судьбы, случится все самое лучшее

Астролог Галина Краснопевцева назвала четыре знака зодиака, которым повезет во второй половине сентября. Тельцы, Близнецы, Козероги и Рыбы почувствуют себя счастливыми, их жизнь развернется к самому лучшему.
Тельцы в личной жизни окунутся в настоящую сказку, успеют разобраться и с рабочими делами.
У Близнецов появится еще один источник доходов, который поможет заметно поправить материальное положение.
Козерогам обещан всплеск активности в финансовых делах во второй половине сентября.
Готовность Рыб преодолевать труд будет вознаграждена успехами.
По материалам 7days.ru