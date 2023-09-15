Окунутся в сказку: Тельцы, Близнецы, Козероги, Рыбы, внимание — с 15 по 30 сентября разворот судьбы, случится все самое лучшее

Астролог Галина Краснопевцева назвала четыре знака зодиака, которым повезет во второй половине сентября. Тельцы, Близнецы, Козероги и Рыбы почувствуют себя счастливыми, их жизнь развернется к самому лучшему.

Тельцы в личной жизни окунутся в настоящую сказку, успеют разобраться и с рабочими делами.

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