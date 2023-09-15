С 15 сентября крутые перемены к лучшему: три знака зодиака, которых одарит космос — разворот линии судьбы

Астролог Людмила Митрохина назвала три знака зодиака, которые вытянут счастливый билет с 15 сентября. В этот период Меркурий выйдет из ретроградности и повернет линию судьбы к лучшему.

Итак, космос одарит Деву, Стрельца и Рыб.

У Девы появится еще один источник доходов, благодаря которому улучшится материальное положение.

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