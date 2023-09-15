С 15 сентября крутые перемены к лучшему: три знака зодиака, которых одарит космос — разворот линии судьбы

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Знаки зодиака, которых ждет фартовый кульбит Меркурия.

Астролог Людмила Митрохина назвала три знака зодиака, которые вытянут счастливый билет с 15 сентября. В этот период Меркурий выйдет из ретроградности и повернет линию судьбы к лучшему.

Итак, космос одарит Деву, Стрельца и Рыб.

У Девы появится еще один источник доходов, благодаря которому улучшится материальное положение.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Стрелец улучшит свое положение в обществе и найдет покровителя. Карьера пойдет в гору, а коллеги будут максимально отзывчивы и доброжелательны.

Перемены в жизни обещаны и Рыбам. Они сделают шаги, которые приведут к успеху.

По материалам 7days.ru

Читайте также