С 15 сентября крутые перемены к лучшему: три знака зодиака, которых одарит космос — разворот линии судьбы

Астролог Людмила Митрохина назвала три знака зодиака, которые вытянут счастливый билет с 15 сентября. В этот период Меркурий выйдет из ретроградности и повернет линию судьбы к лучшему.
Итак, космос одарит Деву, Стрельца и Рыб.
У Девы появится еще один источник доходов, благодаря которому улучшится материальное положение.
Стрелец улучшит свое положение в обществе и найдет покровителя. Карьера пойдет в гору, а коллеги будут максимально отзывчивы и доброжелательны.
Перемены в жизни обещаны и Рыбам. Они сделают шаги, которые приведут к успеху.
По материалам 7days.ru