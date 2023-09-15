Три знака зодиака, которые станут главными счастливчиками 2024 года: космос открывает для них свои двери — сбудутся все мечты

Называем три знака зодиака, представителям которых повезет в 2024 году больше других. На третьей строчке рейтинга родившиеся под созвездием Девы.
Девы в 2024 году смогут осуществить все свои планы. В год Дракона космос открывает Девам двери для правильных и рациональных решений, и они не упустят этот шанс.
На втором месте в рейтинге счастливчиков 2024 года Козероги. Козероги добьются успехов, не прилагая особых усилий. Дракон их поддержит во всем.
И первое место рейтинга вместе со званием главного счастливчика 2024 года принадлежит Скорпионам. Скорпионы смогут достичь великих высот в самых разных сферах, у них будет шанс максимально реализовать свой потенциал.
По материалам rsute.ru