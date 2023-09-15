Три знака зодиака, которые станут главными счастливчиками 2024 года: космос открывает для них свои двери — сбудутся все мечты

Называем три знака зодиака, представителям которых повезет в 2024 году больше других. На третьей строчке рейтинга родившиеся под созвездием Девы.

Девы в 2024 году смогут осуществить все свои планы. В год Дракона космос открывает Девам двери для правильных и рациональных решений, и они не упустят этот шанс.

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