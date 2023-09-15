Скорпионы, Львы и Тельцы — счастливцы: приберут все деньги в октябре — главное преимущество

Таролог Виктория Вершиник эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro поделилась финансовым прогнозом на октябрь, назвав главных денежных фаворитов среди знаков зодиака.

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Внушительный денежный куш в октябре сорвут Скорпионы — именно им хватит сноровки и ума собрать все деньги мира. Они их просто лопатой будут грести. Причем из самых неожиданных источников.

Львы могут рассчитывать на то, что деньги они получат в дар. То есть зарабатывать их самим даже не придется. Финансовую стабильность этому знаку зодиака обеспечит партнер.

Тельцы станут любимчиками переменчивой фортуны. Деньги они будут получать не только в октябре, но и все ближайшие 16 месяцев, их доходы будут растит не по дням, а по часам. Им нужно учиться зарабатывать масштабно.