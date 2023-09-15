Головокружительный взлет в карьере — какие знаки зодиака станут повелителями счастья в 2024 году — Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что у представителей трех созвездий жизнь в 2024 году сложится наилучшим образом. Главным образом, повезет в рабочих делах — возможно, будет повышение по должности и увеличение зарплаты.

Речь идет о Тельцах, Стрельцах и Козерогах. Все эти люди, по мнению Володиной, трудоголики. Они так много времени посвятили для улучшения своего финансового положения, что судьба ответит им щедрой взаимностью.

Главное, не опускать руки при малейшей неудаче. Удача, как известно, любит сильных духом людей.

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