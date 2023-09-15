Что нельзя делать Овнам, Тельцам, Ракам и Девам в октябре — иначе беда: пророчество Глобы

Тамара Глоба в своем свежем прогнозе на год Водяного Кролика оставила предупреждение некоторым знака зодиака, дав понять, чего им стоит избегать в октябре, чтобы не попасть в беду.

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Овны и Тельцы должны более осторожно относиться к своим финансам. Есть большой риск потратить значительную сумму. Материальные ресурсы этим двум знакам зодиака стоит беречь — и ни в коем случае не брать в долг, в кредит или заем. Расходы у них будут значительными, поможет бережливый подход к финансам.