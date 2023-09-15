Что нельзя делать Овнам, Тельцам, Ракам и Девам в октябре — иначе беда: пророчество Глобы

Тамара Глоба в своем свежем прогнозе на год Водяного Кролика оставила предупреждение некоторым знака зодиака, дав понять, чего им стоит избегать в октябре, чтобы не попасть в беду.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Овны и Тельцы должны более осторожно относиться к своим финансам. Есть большой риск потратить значительную сумму. Материальные ресурсы этим двум знакам зодиака стоит беречь — и ни в коем случае не брать в долг, в кредит или заем. Расходы у них будут значительными, поможет бережливый подход к финансам.
Ракам в октябре не стоит пренебрегать своей семьей, особенно старшими, а именно родителями. Им понадобится помощь и поддержка. Также этому знаку зодиака следует присмотреть за домом.
Девы в середине октября могут поддаться эмоциям, делать этого не стоит. Какие-то важные поездки, встречи и договоры могут сорваться. Придется потратить немало сил на восстановление личных отношений. Также возможны расходы и потери.
«Лишь любящие вас люди и родные станут опорой. Заботы о доме и радость за успехи детей, важные встречи, интеллектуальный и творческий труд принесут немало радости», — добавила астролог.
По материалам rusradio