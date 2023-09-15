Переворот на 180 градусов с ног на голову: как изменится судьба трех знаков зодиака с 1 октября — Глоба

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

В жизни появятся важные люди.

Астролог Тамара Глоба уверена, что с октября 2023 года сразу у представителей трех знаков зодиака жизнь перевернется с ног на голову. Произойдут перемены, которые осчастливят этих людей, сделают их свободными.

Глоба заявила, что придет период счастья. И речь идет о Козерогах, Тельцах и Водолеях.

По ее словам, на пути вышеназванных представителей созвездия встретятся люди, которые благотворно повлияют на становление — дадут дельный совет, который закроет гештальт, и помогут наладить финансовое положение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также