К чему готовиться, если новолуние в Деве: 15 сентября Глоба обратился к людям с заявлением

Астролог Богдан Глоба поспешил обратиться к людям с новостями. В пятницу, 15 сентября, Луна перейдет в новую фазу. И это не может не отразиться на повседневности.

«Когда новолуние происходит в Деве, это всегда заставляет человека сконцентрироваться на своих делах, а также на мелочах, которые, возможно, уходят из виду, — подчеркнул в своем телеграм-канале астролог и добавил: — У человека есть прекрасный момент для того, чтобы сконцентрировать одну прекрасную мысль: «Все у меня получится и будет хорошо в делах».

Следом за новолунием на небе произойдет еще одно событие. Меркурий, который был ретроградным весь последний месяц, вернется в привычное русло. А значит, легче станет всем, кто боялся этого аспекта, — они могут выдохнуть и расслабиться.

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