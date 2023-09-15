Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы окажутся в белом списке у судьбы до 30 сентября — главные события

Астролог Галина Краснопевцева в свежем прогнозе на период с 15 по 30 сентября назвала знаки зодиака, которые окажутся в белом списке у судьбы. Их ждет эпоха процветания.
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Стрельцы
Новые условия заставят их поверить в чудо. Лишь одна нечаянная встреча может стать точкой отсчета на пути к покорению Олимпа. Стрельцы могут рассчитывать на поддержку близких. Это поможет им проявить себя на службе.
Козероги
Этот знак зодиака почувствует тягу к чему-то возвышенному, возрастет интерес к искусству. Восприятие Козерогов изменится в сторону принятия и понимания. Кстати, они могут рассчитывать на всплеск активности в финансовых делах.
Водолеи
Им не следует слишком высоко задирать планку. Лучшее, что они могут сделать, так это совершенствовать свое мастерство. При этом не стоит забывать о близких. Личная жизнь этого знака зодиака будет яркой, их накроет лавиной страсти.
Рыбы
Все свободное время они будут уделять семье, единственной радостью станет общение с близкими. Если этот знак зодиака сумеет преодолеть трудности, то их дела увенчаются успехом ближе к третьей декаде месяца. Звезды сделают все, чтобы этот знак возвысился над своими соперниками.
По материалам 7days