Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы окажутся в белом списке у судьбы до 30 сентября — главные события

Астролог Галина Краснопевцева в свежем прогнозе на период с 15 по 30 сентября назвала знаки зодиака, которые окажутся в белом списке у судьбы. Их ждет эпоха процветания.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Стрельцы

Новые условия заставят их поверить в чудо. Лишь одна нечаянная встреча может стать точкой отсчета на пути к покорению Олимпа. Стрельцы могут рассчитывать на поддержку близких. Это поможет им проявить себя на службе.

Козероги

Этот знак зодиака почувствует тягу к чему-то возвышенному, возрастет интерес к искусству. Восприятие Козерогов изменится в сторону принятия и понимания. Кстати, они могут рассчитывать на всплеск активности в финансовых делах.