Судьба Львов, Весов и Стрельцов — взойдут на Олимп благоденствия: осталось 16 дней

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на вторую половину сентября, назвав знаки зодиака, которые ждет перерождение — они вступают в эпоху просветления.

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Львы

В их жизни наступает эпоха умиротворения. Вот кому нужно оставить прошлое позади и начать писать новую главу жизни. Для этого идеально подойдет вторая половина месяца. Отношения с любимыми будут темпераментными.

Весы

Этому знаку зодиака предстоит в середине месяца внести ясность в отношения с партнерами, проявив характер. Главное — проявить самообладание, тогда сложностей не ожидается. Особенно удачен этот период станет для тех, кто занимается своей карьерой. Их ждет взлет на службе.

Скорпионы

Важные рабочие моменты они смогут доверить надежным партнерам. И как не странно, останутся довольными результатом своего умелого делегирования. Союз со второй половинкой будет прочным. Лучше всего избегать нагрузок, чтобы сохранить здоровье.

По материалам 7days