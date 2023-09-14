Что должны успеть сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки с 15 по 30 сентября — тотальное обнуление судьбы

Астролог Галина Краснопевцева в свежем прогнозе на период с 15 по 30 сентября дала совет некоторым знакам зодиака, рассказав, что они должны успеть сделать, чтобы обеспечить себе эпоху процветания.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Овны

Станут инициаторами новаторских идей. Успеха они добьются если будут полагаться на собственные ресурсы. Проекты принесут им плоды в конце сентября. Этот период подойдет для установления полезных связей.

Тельцы

Найти себя они смогут вдали от дома. Звезды советуют им больше путешествовать. В середине месяца Тельцы могут с головой погрузиться в какие-то рабочие моменты. Личная жизнь станет для них сказочной.

Близнецы

Этот знак зодиака ждет просветление — в новый период они войдут мудрыми и одухотворенными. Мешающее им ребячество и легкомыслие отойдут на второй план. Вот кто может ожидать приумножение доходов.

Раки

Для них этот период станет наиболее важным и пройдет в размышлениях о мироздании. Только рабочая обстановка наполнит этот знак зодиака нужной им энергией. Свободным представителям знака стоит присмотреться к потенциальной паре.

По материалам 7days