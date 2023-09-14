Тельцов, Стрельцов и Водолеев скоро заметит их руководство: вознесет и даст зарплату мечты

Карьера Тельцов, Стрельцов и Водолеев совсем скоро совершит головокружительный прыжок вверх. Они не зря старались на работе.

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Крайне важно сейчас представителям данных зодиакальных систем мыслить по-настоящему амбициозно. Если не тушеваться и задавать высокую планку изначально, то можно добиться многого.

Их креативность, полет мысли и фантазии скоро заметит руководство. Оно будет поражено, что такое золото было рядом.

Тельцов, Стрельцов Водолеев начальство поднимет на пьедестал и даст достойный заработок.

Источник: rsute.ru