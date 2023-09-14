Близнецы, Козероги, Львы и Рыбы — самые богатые женщины из всех: деньги гребут лопатой

Астрологи назвали самых богатых женщин по знаку зодиака, они всегда найдут способ увеличить свой доход. Вот кому бедность уж точно не грозит. Вселенная выбрала их своими фаворитами, щедро наградив всеми благами.

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Близнецы

Женщины этого знака зодиака всегда уверены в себе и своих силах. У них никогда не возникает сомнений в том, когда нужно сделать первый шаг. Деньги липнут к ним сами собой, как и влюбленные мужчины. Им подходят только состоявшиеся и статусные кавалеры.

Львы

Представительницы этого знака обычно достигают головокружительной карьеры. Такого же успеха они требуют и у своего партнера. Львица всегда поможет любимому в сложную минуту.

Козероги

Женщин этого знака отличает мудрость и природное чувство такта. Они легко справляются с кризисными ситуациями, что обеспечивает им материальный успех и достаток.

Рыбы

Представительницы этого знака твердо верют своей второй половинке и во всем ее поддерживают. Они могут вдохновить своего мужчину на подвиги. Также этот знак зодиака точно знает, чего он хочет в финансовом плане.

По материалам MK.ru