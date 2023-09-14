Овны, Стрельцы, Водолеи, Козероги и Близнецы — абьюзеры и ревнивцы среди знаков: регулярно разводятся

Знаки зодиака, которые постоянно разводятся. Фото: Global Look Press

Им слишком сложно уживаться со второй половинкой.

Астрологи назвали знаки зодиака, которым трудно ладить с любимыми: жизнь в браке для них мука и каторга, как и для их вторых половинок. Поэтому они регулярно разводятся. Ужиться с ними под одной крышей не так-то просто, как казалось бы. Они еще те абьюзеры и ревнивцы.

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Овны

Затиранят всех домашних, особенно мужа/жену. Они будут контролировать каждый ваш шаг. Этот знак зодиака уверен в своей правоте и требует полного подчинения своим взглядам.

Стрельцы

Им дорого их свобода. Порой этот знак зодиака принимает слишком поспешные решения из-за своей импульсивности. Может вступить в брак, не подумав о том, как будет строить отношения со второй половинкой, о которой почти ничего не знает.

Водолеи

Слишком дорожат своей свободой и независимостью. Удержать их рядом очень сложно. Они на корню обрубают любые связи, если чувствуют давление со стороны второй половинки. У них своеобразное мышление и взгляды на жизнь.

Козероги

Слишком много работают. В свое дело они погружаются с головой, что говорится всецело. Порой их любимые страдают от недостатка внимания. Если Козероги не будут исправляться в отношениях, это приведет к разрыву брака.

Близнецы

Они страдают из-за собственной нерешительности и непостоянства. Им важно пребывать в комфортной привычной среде. Они могут пасовать перед трудностями в быту. Супружество с ними дело тяжелое и неблагодарное.

По материалам MK.ru

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