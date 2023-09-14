Единственное условия для счастья Овнов, Близнецов, Львов и Весов — долг перед судьбой

Астрологи назвали знаки зодиака с особым предназначением и долгом перед судьбой. С какой миссией они пришли в этот мир — единственное условие для счастья и процветания.
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Овны
По-настоящему счастливы они будут в том случае, если найдут пути для расширения своих горизонтов — хотя бы через путешествия. Их долг перед судьбой двигаться вперед, навстречу неизведанному, в этом они найдут смысл жизни и обретут гармонию с миром.
Близнецы
Этот знак зодиака чувствует себя на вершине Олимпа только в том случае, если испытывает какие-то тяготы. Для полноты жизни им не хватает одного, необходимости выживать, как бы странно это не звучало. Их долг перед судьбой найти свою сверхзадачу. Они рождены для того, чтобы справляться с любыми невзгодами и служить примером для остальных, проявляя упорность и силу духа.
Львы
Их смысл жизни в познании любви к себе. Они культивируют свою независимость. Именно в одиночестве этот знак зодиака чувствует себя лучше всего, наедине с собой они легко находят опору в жизни. Их долг перед судьбой выстроить гармоничные отношения с собой.
Весы
Этот знак зодиака стремится нести радость в этот мир. Все за что берется этот знак зодиака, он делает с душой и полной отдачей. Они буквально излучают флюиды позитива. Их долг перед судьбой сделать этот мир лучше и добрее.
По материалам 5-tv.ru