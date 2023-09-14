Единственное условия для счастья Овнов, Близнецов, Львов и Весов — долг перед судьбой

Астрологи назвали знаки зодиака с особым предназначением и долгом перед судьбой. С какой миссией они пришли в этот мир — единственное условие для счастья и процветания.

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Овны

По-настоящему счастливы они будут в том случае, если найдут пути для расширения своих горизонтов — хотя бы через путешествия. Их долг перед судьбой двигаться вперед, навстречу неизведанному, в этом они найдут смысл жизни и обретут гармонию с миром.

Близнецы

Этот знак зодиака чувствует себя на вершине Олимпа только в том случае, если испытывает какие-то тяготы. Для полноты жизни им не хватает одного, необходимости выживать, как бы странно это не звучало. Их долг перед судьбой найти свою сверхзадачу. Они рождены для того, чтобы справляться с любыми невзгодами и служить примером для остальных, проявляя упорность и силу духа.