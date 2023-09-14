Стала известна главная миссия Водолеев, Тельцов и Скорпионов — остаток жизни будет только таким

Водолеев, Тельцов и Скорпионов объединяет одно качество — сострадание к людям. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей, но так или иначе это качество есть у всех.

Принято считать Скорпионов самым сложным знаком зодиака. Да, они непростые, но чувство справедливости в них есть. Если с этими людьми подружиться, то они будут самыми верными друзьями.

Астрологи уверены, что Водолеи, Тельцы и Скорпионы должны посвятить жизнь реализации себя и помощи более слабым. Тогда у них всегда будет чистой карма, а удача осветит дорогу.

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