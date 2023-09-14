С какой миссией Тельцы, Раки, Девы и Скорпионы пришли в этот мир — их судьба в новом воплощении

Астрологи назвали знаки зодиака с особой миссией — с этой задачей они пришли в этот мир. Это их судьба в новом воплощении. Только исполнив свое предназначение они будут по-настоящему счастливы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тельцы

Их миссия служить любви. Раскрыться в полной мере этому знаку зодиака поможет их окружение. При условии, что рядом находятся по-настоящему любящие друзья и партнеры, единомышленники.

«Семья и друзья, а также все, кого они сами могут назвать родной душой, помогают им провести жизнь наиболее ярко и с полной самоотдачей», - заверили астрологи.

Раки

Их миссия — делать мир лучше, они получают удовольствие от процесса дарения. И это касается не только материальных вещей. Они пришли в этот мир, чтобы стать спасательным кругом для тех, кто затерялся. Этот знак зодиака — последняя надежда для отчаявшихся.