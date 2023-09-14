Весы, Скорпионы, Стрельцы взлетят в карьере и добьются зарплаты мечты: ждите уже ноября

Ноябрь станет временем карьерного роста для Весов, Скорпионов и Стрельцов. Также успехов на работе могут достичь Овны, Близнецы, Львы и Девы в данный период.

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Решительные действия этих людей будут хорошо восприняты руководством, а смелость оценена по достоинству. Также не останутся незамеченными творческий подход и креативность.

Дерзайте в последний месяц осени и вас обязательно заметят, продвинут и вознесут. Высокие заработки будут приятным следствием вашей победы.

Источник: rsute.ru