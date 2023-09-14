Перелетная птица! Какой знак зодиака обретет неземную любовь осенью — Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что Козероги обретут неземную любовь уже осенью 2023 года. В последние годы, по ее словам, представителям этого созвездия не везет в личной жизни. Но все наладится уже скоро.

«Козерогов ждут незабываемые знакомства. Жизнь заиграет новыми красками, вы будете порхать как перелетная птица», — заявила она.

Важно только разобраться в людях. Не разменивайтесь на мелочи, скажите да человеку, на которого укажет сердце.

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