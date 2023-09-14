Судьба Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб до 31 декабря — миссия на остаток года: Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знаки зодиака с особой миссией. Они могут исполнить свое предназначение до 31 декабря — для этого у них есть остаток года.

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Первую половину года Стрельцы развлекались. Им хотелось праздника. Они устали ходить по струнке. Этот знак зодиака руководствовался внутренним творческим импульсом. Главная задача Стрельцов до конца года — уйти в созидание. Им необходимо найти пути для самовыражения. Этот знак зодиака нуждается в отдушине, сфере жизни, которая позволит им заняться любимым делом.

Для Козерогов 2023 год стал приятным и относительно легким. Плутон унес с собой напряжение, стремление постоянно контролировать себя и всех вокруг. Последние несколько лет Козероги словно жили не своей жизнью. Этот знак зодиака должен вздохнуть свободно — прочувствовать освобождение. Главная миссия Козерогов — найти место для удовольствий в жизни, отодвинув на второй план обязанности и чувство долга.