Судьба Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб до 31 декабря — миссия на остаток года: Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знаки зодиака с особой миссией. Они могут исполнить свое предназначение до 31 декабря — для этого у них есть остаток года.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Первую половину года Стрельцы развлекались. Им хотелось праздника. Они устали ходить по струнке. Этот знак зодиака руководствовался внутренним творческим импульсом. Главная задача Стрельцов до конца года — уйти в созидание. Им необходимо найти пути для самовыражения. Этот знак зодиака нуждается в отдушине, сфере жизни, которая позволит им заняться любимым делом.
Для Козерогов 2023 год стал приятным и относительно легким. Плутон унес с собой напряжение, стремление постоянно контролировать себя и всех вокруг. Последние несколько лет Козероги словно жили не своей жизнью. Этот знак зодиака должен вздохнуть свободно — прочувствовать освобождение. Главная миссия Козерогов — найти место для удовольствий в жизни, отодвинув на второй план обязанности и чувство долга.
Главными новаторами 2023 года стали Водолеи. Их цель состоит в том, чтобы открыть перед собой новую главу в жизни. Этот период продлится как минимум два десятилетия. Осознать все произошедшие перемены этот знак зодиака сумеет только в 2024 году, а пока они лишь закладывают фундамент новой жизни. Им ни в коем случае нельзя стоять на месте.
Для Рыб год Водяного Кролика будет сочетать в себе прозу жизни и одновременно массу тонких событий. Цель этого знака зодиака — найти себя в уединении. Им захочется ограничить контакты со случайными людьми, уйти в себя.
«Ощутите очень остро, что не хотите общаться с каждым встречным-поперечным, что вам нужно избирательно формировать круг общения, выбрать «своих» и уделять время этому немногочисленному кругу людей», — добавила астролог.