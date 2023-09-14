Через 10 дней все произойдет: Овны, Девы и Скорпионы найдут любовь всей своей жизни в неожиданном месте — Глоба

Речь идет про Овнов, Дев и Скорпионов.

По мнению Глобы, этим людям не хватает в жизни впечатлений. И пришло время довериться судьбе.

«Ваш человек встретится в самом необычном месте — тогда, когда вы не ожидаете. Поэтому будьте внимательнее, не упустите шанс», — заявила она.

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