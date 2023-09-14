Скорпионы, Козероги и Девы вкусят сладкий вкус денег в 2024-м: Дракон раскроет дверь к счастью

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Девы исполнят в 2024 году свою самую заветную мечту и увидят жизнь изобилия и благополучия.

Козероги достигнут успеха в деловой среде, построят карьеру мечты, кто-то их хорошо продвинет.

Скорпионы станут главными счастливцами 2024 года. Им удастся сделать все, что они планировали. Они заработают такое количество денег, что их окружение ахнет.

Источник: rsute.ru.