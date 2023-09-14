Короли фортуны 2024 года: Глоба назвала знак зодиака, который пройдет по дорожке Бога - уже все решено

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Весов есть все шансы стать королями фортуны 2024 года. У этих людей все будет получаться, появятся силы вершить новые дела и проекты. И все будет не бесполезно.
«Удача и благосостояние будут преследовать Весов на протяжении всего года. Придут финансовая стабильность и благополучие», - заявила она.
В личных делах тоже будет любовь и счастье. Одинокие Весы смогут найти своего человека, а у семейных наступит новый медовый месяц.
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