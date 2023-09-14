Названы четыре фаворита в год Дракона: Ракам, Львам, Стрельцам, Близнецам суждено начать жизнь победителей

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Раки в 2024 году заручатся поддержкой родственников и близких и смогут сделать то, что давно планировали. После решительного шага они почувствуют себя на высоте.

Львы проявят себя настоящими лидерами и первыми устремятся к победным рубежам, их карьера взлетит и порадует материальной отдачей.

Стрельцы поступят смело в 2024 году и ни капли не пожалеют, это откроет для них путь удачи.

Близнецы выйдут к заработкам мечты благодаря собственному очарованию и коммуникабельности.

Источник: rsute.ru